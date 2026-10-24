Un punto al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo minuto. Il Monastir non va oltre il 2-2 contro il Trastevere nell’anticipo della nona giornata del girone G di Serie D, giocato al Comunale di via Grazia Deledda. Per due volte i padroni di casa passano in vantaggio, per due volte vengono raggiunti.

Il Monastir sblocca il risultato al 19’ con Leone. Il Trastevere pareggia al 29’ con Crescenzo, ma prima dell’intervallo, al 43’, Aloia riporta avanti i padroni di casa. Nella ripresa arriva il definitivo 2-2 dei romani, firmato da Lilli.

Il Monastir resta imbattuto davanti al proprio pubblico e sale a 17 punti. Ora ha tre vittorie e due pareggi nelle cinque gare casalinghe. Dopo il 2-3 sul campo della Certosa Campagnano, la squadra muove di nuovo la classifica, ma non riesce a ritrovare la vittoria. Il Trastevere, che si presentava al quarto posto a 14 punti, porta a casa un pareggio prezioso e sale a 15.

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