Terza sconfitta in altrettante gare per il Cus Cagliari, che cede all'Ecodem Alpo per 45-56 nella quarta giornata di Serie A2 femminile. Al PalaCus di Sa Duchessa, però, le universitarie hanno mostrato dei segnali di crescita rispetto alle prime due uscite stagionali, riuscendo a tenere testa a una delle principali candidate alla promozione.

La gara. Coach Federico Xaxa ritrova Giorgia Bovenzi e Meriem Nasraoui e può finalmente schierare la pivot bulgara Preslava Koleva, al debutto in rossoblù. Restano invece indisponibili Eugenia Caldaro e Raisa Simion.

Dopo i primi punti firmati da Koleva, Alpo prende il controllo della gara grazie soprattutto a Peresson, protagonista con 12 punti e 14 rimbalzi. Le venete raggiungono il +12 (8-20), prima della tripla di Koleva che fissa il punteggio sull'11-20 al termine del primo quarto. Nella seconda frazione il Cus prova a reagire con Baraldi, Colli e Bovenzi, ma le ospiti conservano il vantaggio e vanno al riposo sul 21-32.

Il terzo periodo è caratterizzato da basse percentuali su entrambi i fronti. Nasraoui riporta le cagliaritane a nove lunghezze di distanza, ma Alpo risponde con Parmesani e Peresson, chiudendo la frazione avanti 27-41.

Nell'ultimo quarto le venete raggiungono il massimo vantaggio di 17 punti, prima della reazione delle universitarie. Nasraoui, Bovenzi e Baraldi riducono progressivamente il distacco, fino al 45-54 firmato da quest'ultima a meno di un minuto dalla sirena. I liberi di Rainis fissano il risultato sul 45-56.

Cus Cagliari-Ecodem Alpo 45-56

Parziali: 11-20, 10-12, 6-9, 18-15.

Cus Cagliari: Nasraoui 11, Baraldi 10, Koleva 9, Bovenzi 8, Cassai 4, Colli 3, Tall 0, Spiga Trampana 0, Caldaro ne, Oppes ne, Ruiu ne, Ikhanoba ne. All. Federico Xaxa.

Ecodem Alpo: Peresson 12, Gregori 10, Rosignoli 8, Rainis 8, Parmesani 7, Soglia 4, Marangoni 4, Reschiglian 3, Dediu ne, Di Maria ne, Grisi ne. All. Nicola Soave.

Il primo derby stagionale di Serie A2 Femminile sorride alla Virtus Cagliari, che al PalaRestivo supera il San Salvatore Selargius per 64-46 e conquista la seconda vittoria in campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, la formazione di Fabrizio Staico ha preso il largo nei secondi venti minuti, trascinata da una difesa molto efficace. Quarta sconfitta consecutiva, invece, per le giallonere di Fabrizio Asunis.

La gara. L'avvio è caratterizzato dalla siccità offensiva su entrambi i fronti. La Virtus prova ad allungare con El Habbab e Bremaud, ma la Sardinia Rent risponde soprattutto con l'argentina Celia Fiorotto, chiudendo il primo quarto sotto di appena due lunghezze (11-9). Per le padrone di casa arriva anche l'infortunio alla caviglia di Bremaud, costretta a lasciare il campo.

Nel secondo periodo il San Salvatore trova maggiore incisività con Cutrupi e Pandori e mette anche a mettere la testa avanti sul 13-15. La Virtus replica con Mattera e Malintoppi, ma non riesce a scrollarsi di dosso le avversarie. All'intervallo il punteggio è ancora in equilibrio: 27-26.

La svolta arriva dopo il riposo: sul 32-30, le cagliaritane aumentano l'intensità difensiva e trovano continuità in attacco, soprattutto dall'arco. Ceccarelli e Malintoppi colpiscono dalla lunga distanza, mentre Tykha completa l'allungo con una tripla che vale il 43-31 alla fine del terzo quarto. Selargius, limitato a soli cinque punti nella frazione, non riesce a contenere l'accelerazione delle padrone di casa.

Nell'ultimo periodo il divario cresce ulteriormente: un'altra tripla di Tykha porta la Virtus sul 56-35 a metà quarto, rendendo ormai difficile la rimonta delle ospiti. Il San Salvatore prova a ridurre il passivo con Cutrupi e Fiorotto, ma la gara si chiude sul 64-46.

Sardegna Marmi Virtus Cagliari-Sardinia Rent San Salvatore Selargius 64-46

Parziali: 11-9, 16-17, 16-5, 21-15

Virtus Cagliari: Mattera 14, Ceccarelli 11, Tykha 9, Malintoppi 9, Coser 7, El Habbab 6, Bremaud 6, Deidda 2, Setzu, Scano, Aymerich, Pellegrini Bettoli. All. Fabrizio Staico

San Salvatore Selargius: Fiorotto 20, Cutrupi 11, Pandori 8, Mura 2, Ingenito 2, Vargiu 2, Ruggeri 1, Corongiu, Corongiu, Jordan, Lapa. All. Fabrizio Asunis

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