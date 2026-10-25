Negli anticipi del girone A della Seconda categoria, vittorie fuori casa della capolista Kalagonis e del Pula. Il Kalagonis ha vinto sul campo della Castiadese per 1-4. Reti: 12' Orrù, 36' e 68’ Cappai, 55' Tuveri, 81' Spanu. Il Pula ha vinto a Sinnai contro la Pineta per 1-2: per gli ospiti doppietta di Lemos Dessì. Per i locali, rete di Argiolas, tutte nella ripresa.

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