La Sardegna, e più nello specifico Quartu Sant’Elena, sul gradino più alto del pattinaggio artistico europeo. L’impresa è di Davide Timpanari, 18 anni, e Giorgia Buffolin, 17 anni, portacolori della “Flamingo Skating Club”, che hanno conquistato la Coppa Europa 2026 nella specialità Coppia Danza Juniores, a Stade, in Germania.

Un successo straordinario, reso ancora più significativo dal fatto che la giovane coppia affrontava la disciplina insieme per la prima stagione. In pochi mesi, i due atleti sono riusciti a costruire un'intesa tecnica e artistica capace di superare la concorrenza dei migliori binomi continentali, regalando all'Italia e alla Sardegna un risultato destinato a rimanere nella storia del movimento rotellistico isolano.

Dietro il trionfo c'è il lavoro quotidiano della Flamingo Skating Club, società che da anni rappresenta una delle realtà più importanti del pattinaggio artistico sardo. Un percorso fatto di allenamenti, sacrifici e passione, premiato oggi con un titolo di prestigio internazionale.

Soddisfazione arriva anche dal Comitato Regionale degli sport rotellistici presieduto da Serafino Corrias ed in particolare dalla delegata per il pattinaggio artistico Francesca Zucca. “Quello di Davide e Giorgia è un risultato che ci riempie di orgoglio – commenta Zucca - Hanno iniziato questo percorso di coppia danza solo quest'anno e in pochi mesi hanno costruito un'intesa, un'armonia e una qualità tecnica che li ha portati a diventare campioni d'Europa. È la dimostrazione che quando ci sono talento, sacrificio e amore per questo sport, i sogni si realizzano”.

La vittoria va oltre il valore della medaglia. Il successo di Timpanari e Buffolin rappresenta infatti un messaggio importante per tutto il pattinaggio sardo e un esempio per tanti giovani atleti che ogni giorno si allenano inseguendo i propri obiettivi sportivi. Da Quartu alla Germania, la coppia “Danza Juniores” che domina l'Europa parla italiano e porta con orgoglio il nome della Sardegna sul tetto del continente.

© Riproduzione riservata