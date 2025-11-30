Prova sfortunata del Tc Cagliari, che perde 3-2 contro il Cus Catania nel tabellone dei playout del campionato nazionale di Serie A2 femminile di tennis a squadre.
Le ragazze di capitan Carla Lucero sono state sconfitte solo al match tiebreak del doppio di spareggio.

I risultati.
Viola Santapaola b. Beatrice Zucca (C) 6-1, 1-0 rit.
Giulia Maria Paternò b. Eleonora Alvisi (C) 6-4, 6-4
Sara Festa (C) b. Lavinia Arena 3-6, 6-3, 6-1
Alvisi/Festa (C) b. Paternò/Santapaola 6-4, 6-3
Paternò/Santapaola b. Alvisi/Festa (C) 7-6(2), 6-7(3), 10-8.

