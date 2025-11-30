La Unipol Briantea84 Cantù vince la Supercoppa Italiana 2025 dedicata alla memoria di Martin Mancini. Nella finale giocata a San Marino si impone sull’Asinara Waves E-Ambiente con un netto 91 a 54.

Rispetto alle sfide dell'anno scorso la Briantea84 si presenta con le novità Gabas e Bedzeti in un quintetto iniziale composto anche da Carossino, Patwald e Berdun, mentre l'Asinara schiera la coppia di inglesi Brown-Choudry, insieme al totem Luszynski, al giovane Ciciou e al centro senegalese Diene. Il primo quarto è intenso ma la gara resta senza un padrone.

La partita si spacca in due nel corso del secondo quarto, con un improvviso parziale da 16 a 4 dei campioni d’Italia: i costanti raddoppi su Luszinsky a tirarlo via dalla partita (il centro polacco finirà con soli 8 punti a referto) e i tantissimi errori al tiro di Diene e Choudry aprono una serie impressionante di contropiede per la Briantea84, che seguendo sempre lo stesso spartito tattico segna il solco decisivo.

Nella ripresa tutto in discesa per la formazione brianzola, con Porto Torres che non riesce a rientrare in gara.

I tabellini

Unipol Briantea84 Cantù: Carossino 30, Berdun 18, Gabas 17, Bedzeti 16, De Maggi 10, Patzwald, Poggenwisch, Pralle, Ramos, Tomaselli, Makram. All. Gomez.

Asinara Waves Porto Torres: Brown 22, Luszynski 8, Bobbato 8, Puggioni 6, Choudhry 4, Diene 4, Toscano 2, Ciciou, Spanu, Simula, Falchi, Quaranta. All. Mura

