Serie D, sorprendente Olbia: la capolista Scafatese frena al NespoliA Suhs replica Perrone ed è 1-1
Un’indomita Olbia ferma la Scafatese al Nespoli sull’1-1 al termine della sfida della 14ª giornata del campionato di Serie D.
L’imbattuta capolista del girone G frena in Gallura riacciuffata al fotofinish dalla squadra di Giancarlo Favarin, che interrompe il digiuno di punti che durava da due turni con un pareggio pesantissimo per la classifica, dove vale quota 18, ma soprattutto per il morale.
Dopo un primo tempo di marca bianca, la formazione ospite si sveglia prima dell’intervallo colpendo la traversa con Dambros su punizione, e in avvio di ripresa, tempo 4’, trova il vantaggio con Suhs dagli sviluppi di un calcio d’angolo.
La corazzata campana si limita a gestire, tuttavia allo scadere dei 4’ di recupero concessi dall’arbitro Perrone estrae il classico coniglio dal cilindro trafiggendo il portiere avversario dal piazzato di capitan Ragatzu, e regalando così all’Olbia un risultato che, dato il delicatissimo momento, sa di impresa.