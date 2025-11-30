Si è completata oggi la 12ª giornata del campionato di Eccellenza, dopo i due anticipi disputati ieri. Il Tempio espugna per 1-3 il campo del Taloro Gavoi e balza da solo al comando, con tre punti di vantaggio sul terzetto formato da Nuorese (sconfitta ieri 1-0 dall’Ossese), Atletico Uri (vittorioso sabato 1-0 sul Buddusò) e Ilvamaddalena, bloccata oggi sull’1-1 in casa dal Santa Teresa.

Successi importanti per Lanusei e Iglesias, rispettivamente contro Calangianus (0-3) e Carbonia (2-1). Le due squadre si portano così a un solo punto dal secondo posto.

La Ferrini Cagliari supera di misura il Villasimius (1-0). Vittoria preziosa (2-0) anche per il Tortolì del neo tecnico Franco Giordano, che piega il fanalino di coda Sant’Elena.

