Prosegue l'astinenza da vittorie della Klass Sennori. Nel 10° turno di B Interregionale, a Sorso i romangini non riescono a fermare la corsa della Stella Ebk Roma di coach Matteo Boniciolli, che si impone con il punteggio di 80-59, lasciando Sennori isolata all’ultimo posto della classifica.

La partita è iniziata in equilibrio, con Nwokoye e Hubalek a rispondere punto su punto ai capitolini, ma la squadra biancoverde ha subito un break nel finale del primo quarto, chiudendo i primi dieci minuti sotto di nove punti. La Stella Ebk ha consolidato il vantaggio nel secondo periodo arrivando fino al +17, prima che le triple di Pisano e Puggioni riaccendessero le speranze dei padroni di casa.

Anche nella ripresa il copione è cambiato: i romani hanno mantenuto costantemente il controllo della gara, mentre Sennori ha provato a restare aggrappata al match senza riuscire a ridurre il distacco sotto il -7. Nel finale del terzo quarto, però, Quarone e Santucci hanno preso il comando, indirizzando la partita verso una chiusura tranquilla per gli ospiti.

Per la Klass, non sono bastati i 17 punti e 10 rimbalzi di Hubalek.

Sennori-Stella Ebk 59-80

Klass Sennori: Cordedda 4, Puggioni 10, Desole 2, Nwokoye 15, Merella ne, Cabras, Tola 2, Pisano 7, Fara 2, Hubalek 17, Biolchini, Rud. Allenatore Piras

Stella Ebk Roma: Forconi 10, F. Boniciolli 6, Quarone 12, Fanti 10, Melvin, Gallo 2, Santucci 24, Ntsourou 6, Doumbia 7, Lumena 3. Allenatore M. Boniciolli

Parziali: 15-24; 35-43; 47-63

