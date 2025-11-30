Basket, la Stella Ebk Roma espugna il parquet di SennoriLa squadra biancoverde ha subito un break nel finale del primo quarto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prosegue l'astinenza da vittorie della Klass Sennori. Nel 10° turno di B Interregionale, a Sorso i romangini non riescono a fermare la corsa della Stella Ebk Roma di coach Matteo Boniciolli, che si impone con il punteggio di 80-59, lasciando Sennori isolata all’ultimo posto della classifica.
La partita è iniziata in equilibrio, con Nwokoye e Hubalek a rispondere punto su punto ai capitolini, ma la squadra biancoverde ha subito un break nel finale del primo quarto, chiudendo i primi dieci minuti sotto di nove punti. La Stella Ebk ha consolidato il vantaggio nel secondo periodo arrivando fino al +17, prima che le triple di Pisano e Puggioni riaccendessero le speranze dei padroni di casa.
Anche nella ripresa il copione è cambiato: i romani hanno mantenuto costantemente il controllo della gara, mentre Sennori ha provato a restare aggrappata al match senza riuscire a ridurre il distacco sotto il -7. Nel finale del terzo quarto, però, Quarone e Santucci hanno preso il comando, indirizzando la partita verso una chiusura tranquilla per gli ospiti.
Per la Klass, non sono bastati i 17 punti e 10 rimbalzi di Hubalek.
Sennori-Stella Ebk 59-80
Klass Sennori: Cordedda 4, Puggioni 10, Desole 2, Nwokoye 15, Merella ne, Cabras, Tola 2, Pisano 7, Fara 2, Hubalek 17, Biolchini, Rud. Allenatore Piras
Stella Ebk Roma: Forconi 10, F. Boniciolli 6, Quarone 12, Fanti 10, Melvin, Gallo 2, Santucci 24, Ntsourou 6, Doumbia 7, Lumena 3. Allenatore M. Boniciolli
Parziali: 15-24; 35-43; 47-63