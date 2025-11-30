Serie D, Budoni travolgente: poker nel derby con la Costa Orientale SardaL'Olbia blocca la capolista Scafatese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si è completata oggi la 14ª giornata del campionato di Serie D, girone G. È il Budoni ad aggiudicarsi il derby sardo, superando nettamente la Costa Orientale Sarda. Pronti via, i padroni di casa sbloccano il risultato: l’ex Santoro insacca con una conclusione sul primo palo.
Al 35’ la Cos ha l’occasione per riportare il match in equilibrio, ma Tirelli para il rigore calciato da Murgia. Nel recupero, Spano colpisce il palo.
Nella ripresa, al 26’, arriva il raddoppio dei biancocelesti firmato da Ljubanovic, che ribadisce in rete una respinta di Xaxa su una gran conclusione diretta all’incrocio dell’altro ex, Ladu. Al 33’ Madero firma il tris su schema da palla inattiva.
Tre minuti più tardi, Ladu centra la traversa. Al 48’ Santoro va ancora a segno, fissando il risultato sul 4-0. La squadra di Raffaele Cerbone sale così al quarto posto, a una sola lunghezza dalla seconda posizione.
In extremis, un gol di Perrone consente all’Olbia di fermare la capolista Scafatese, passata in vantaggio a inizio ripresa con Suhs.