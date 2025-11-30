Alghero inarrestabile: 13 su 13 nel girone B di PromozioneAlle spalle il Bonorva sorpassa l’Usinese
Alghero continua a dominare il girone B di Promozione.
La squadra di Mauro Giorico supera 3-2 anche l’Usinese, seconda della classe alla vigilia. Per i giallorossi arriva così la tredicesima vittoria in altrettante gare. Il Bonorva balza al secondo posto grazie al successo esterno per 1-2 sul campo del Coghinas, altro big match di giornata.
Cade in casa la Macomerese, sconfitta 0-1 dal Campanedda. Avanza l’Ozierese, che supera di misura l’Arzachena (1-0). Bene anche il Luogosanto, vittorioso 0-2 a Galtellì contro il Tuttavista, ancora fermo a zero punti. Pokerissimo del Thiesi, che travolge 5-0 il Ghilarza.
Sconfitta interna per il Li Punti (0-1 contro il Campanedda). Finisce 3-3 il confronto tra Stintino e Atletico Bono. Ritrova il sorriso il Bosa, che piega 1-0 il Castelsardo.