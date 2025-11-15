Serie A1
15 novembre 2025 alle 16:15
Tennis, semifinale-scudetto per il Tc CagliariDomani mattina, le ragazze di capitan Vassallo Arguello giocheranno sui campi del Ct Palermo
Si disputa domani, dalle 9, sui campi in terra battuta al coperto del circolo di viale del Fante, il match tra Ct Palermo e Tc Cagliari, valida come semifinale d'andata dei playoff-scudetto del campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre.
Le siciliane, vicecampionesse d'Italia uscenti, sono arrivate seconde nel girone 2, mentre le cagliaritane hanno vinto il girone 1.
