Si disputa domani, dalle 9, sui campi in terra battuta al coperto del circolo di viale del Fante, il match tra Ct Palermo e Tc Cagliari, valida come semifinale d'andata dei playoff-scudetto del campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre.

Le siciliane, vicecampionesse d'Italia uscenti, sono arrivate seconde nel girone 2, mentre le cagliaritane hanno vinto il girone 1.

