Sfida salvezza domani, a partire dalle 15, allo Stadio Piero Polese di Cagliari tra Ferrini e Santa Teresa. In occasione della 10ª giornata del campionato di Eccellenza la squadra di Celestino Ciarolu va a fare visita all’ultima della classe, ma solo un punto separa in classifica le due formazioni.

“Come ho detto il giorno della presentazione della stagione, andremo su tutti i campi per vincere, e questo vale anche per Cagliari: a questa squadra manca esperienza, ma la stiamo acquisendo sapendo che anche contro la Ferrini dovremo fare molta attenzione”, è intervenuto sull’argomento in settimana l’allenatore dei galluresi, reduci da una serie di partite dall’esito poco fortunato.

Risultati che valgono oggi il terzultimo posto a quota 6. “Abbiamo lasciato per strada punti importanti – sottolinea a proposito Ciarolu – all’appello rispetto alle ultime quattro partite mancano almeno 8 punti che ci avrebbero permesso di avere un’altra classifica”.

La partita sarà diretta dall’arbitro Vincenzo Melis della sezione di Ozieri, assistenti Francesco Meloni di Cagliari e Nicola Deriu di Oristano.

