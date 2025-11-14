Si ferma negli ottavi di finale l'avventura di Babara Dessolis nell'Itf15 di Solarino.

La portacolori del Tc Cagliari, numero 1162 della classifica mondiale, ha esordito nel torneo siciliano spuntandola 7-5, 1-6, 6-3 su Ginevra Parentini Vallega Montebruno (1377 Wta), ma ha ceduto 6-3, 6-2 nel secondo turno contro la tedesca Julia Stusek, numero 5 del seeding e 770 al mondo.

In doppio, Barbara e la sorella minore Marcella erano accreditate della prima testa di serie ma, dopo un bye, sono state eliminate 2-6, 6-4, 10-4 ancora dalla Stusek, in coppia con la connazionale Victoria Pohle.

