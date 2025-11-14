Tennis, Barbara Dessolis out a SolarinoLa portacolori del Tc Cagliari esce negli ottavi di finale del'Itf15 siciliano
Si ferma negli ottavi di finale l'avventura di Babara Dessolis nell'Itf15 di Solarino.
La portacolori del Tc Cagliari, numero 1162 della classifica mondiale, ha esordito nel torneo siciliano spuntandola 7-5, 1-6, 6-3 su Ginevra Parentini Vallega Montebruno (1377 Wta), ma ha ceduto 6-3, 6-2 nel secondo turno contro la tedesca Julia Stusek, numero 5 del seeding e 770 al mondo.
In doppio, Barbara e la sorella minore Marcella erano accreditate della prima testa di serie ma, dopo un bye, sono state eliminate 2-6, 6-4, 10-4 ancora dalla Stusek, in coppia con la connazionale Victoria Pohle.