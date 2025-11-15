C’è la Finanziaria, il cambio di assessore no: alta tensione nel Campo largoI Progressisti attendevano la staffetta tra Gianfranco Satta e Francesco Agus all’Agricoltura, ma la presidente Todde non firma il decreto
Fatta la Finanziaria, aumenta la tensione nel Campo Largo. Dopo l’approvazione in Giunta della manovra da 10 miliardi (con appena 100 milioni da gestire) non è arrivato il decreto della presidente della Regione, Alessandra Todde, che avrebbe all’Agricoltura dovuto determinare la staffetta nell’esecutivo tra l'attuale assessore Gianfranco Satta e Francesco Agus.
Il primo, da tempo, non rappresenta più il partito dei Progressisti che lo ha espresso. Luciano Uras, Massimo Zedda e lo stesso Agus lo avevano fatto sapere attraverso una nota che sottolineava l’importanza dei tempi delle decisioni. E per ieri si attendeva la certificazione del passaggio di testimone, che non c'è stata.
I tempi, appunto, si stanno allungando molto più del previsto. E aumenta l’irritazione dei Progressisti.
