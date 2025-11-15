Fatta la Finanziaria, aumenta la tensione nel Campo Largo. Dopo l’approvazione in Giunta della manovra da 10 miliardi (con appena 100 milioni da gestire) non è arrivato il decreto della presidente della Regione, Alessandra Todde, che avrebbe all’Agricoltura dovuto determinare la staffetta nell’esecutivo tra l'attuale assessore Gianfranco Satta e Francesco Agus. 

Il primo, da tempo, non rappresenta più il partito dei Progressisti che lo ha espresso. Luciano Uras, Massimo  Zedda e lo stesso Agus lo avevano fatto sapere attraverso una nota che sottolineava l’importanza dei tempi delle decisioni. E per ieri si attendeva la certificazione del passaggio di testimone, che non c'è stata. 

Gian Franco Satta (52 anni), assessore all’Agricoltura
I tempi, appunto,  si stanno allungando molto più del previsto. E aumenta l’irritazione dei Progressisti. 

