È iniziato con il piede giusto il Campionato Regionale a squadre di Padel organizzato dalla Libertas, disputato sui campi Ferrini. La serata di giovedì ha visto andare in scena la prima giornata ufficiale della competizione. Una serie di incontri combattuti, colpi spettacolari e risultati sorprendenti hanno acceso il torneo fin dai primi minuti.

L’apertura della giornata ha visto ALE-BAL imporsi con decisione per 5-4 su Ferrini A, mentre Sardegna ha superato Ferrini B per 6-3. Vittoria importante anche per il Sardinia Sport Club, che ha regolato Cagliari con un 6-3. A chiudere il primo turno, il successo netto dei Banana Boys, capaci di imporsi 7-2 contro I Pugliesi.

ALBEDO è stato il team a riposo in questa prima fase.

Il secondo blocco di incontri ha regalato scontri bellissimi. ALE-BAL ha vinto 6-3 contro il Sardinia Sport Club, mentre i Banana Boys hanno continuato a brillare superando Cagliari per 6-3. Match importante quello tra I Pugliesi e Ferrini B, terminato 1-8.

Prestazione dominante invece per Ferrini A, che ha battuto Albedo con un netto 7-2.

Riposo per Sardegna.

Il derby fra Ferrini A e Ferrini B nel terzo blocco ha visto prevalere questi ultimi per 2-7,mostrando solidità e precisione nei momenti decisivi. Bene anche il Sardinia Sport Club, che ha battuto Sardegna 6-3. Convincente la prova di ALE-BAL, vincente per 7-2 su Cagliari, mentre i Banana Boys hanno mostrato nuovamente tutta la loro forza superando ALBEDO con un 8-1.

Riposo per I Pugliesi.

La serata si è conclusa con un’altra affermazione del Sardinia Sport Club, questa volta contro Ferrini A per 6-3, confermandosi una delle squadre più in forma dell’intero torneo. Sfide molto equilibrate anche negli ultimi due match: I Pugliesi hanno superato ALBEDO 5-4, mentre Ferrini B ha avuto la meglio su Cagliari con lo stesso punteggio.

La giornata inaugurale ha quindi evidenziato due squadre in particolare: Banana Boys, protagonisti di prestazioni dominanti nei primi turni, e ALE-BAL costante e impeccabile.

Il torneo, però, è soltanto agli inizi e le sorprese non mancheranno.

