Per la trasferta di domani (domenica) sul campo della Nocerina, Francesco Loi, allenatore della Cos Ogliastra Sarrabus, ha convocato (dopo ii lavori di rifinitura sul campo", venti giocatori.

Sono Xaxa Leonardo, Feola Andrea, Dessena Simone, Murgia Alessio, Rossetti Nicolò, Ben Soilihi, Sacko M’Paly, Nurchi Sergio, Castineira Gonzalo Luis, Marini Gianluca, Loi Antonio Floris Mattia Spanu Tommaso, Satalino Vittorio, Intinacelli Francesco, Marsilii Cristiano, Sarritzu Stefano, Loddo Ettore, Cabiddu Tommaso, Zaino Davide.

La gara con la Nocerina è valida come 12esima giornata di andata. I campani sono terzi in classifica con 21 punti, a sei lunghezze dalla capolista Scafatese. La Cos occupa il settimo posto con 17 punti assieme a Olbia, e Latte Dolce.

