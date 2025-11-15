Si disputa domani la quarta giornata del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre. Ecco le partite e le classifiche della Prima Serie.

Prima serie maschile.

Tc Cagliari A-Torres Tennis (ore 10)

Tc Moneta-Poggio Sport Village A

Tc Terranova A-Tc70 Oristano A

Riposa: Tc Alghero.

La classifica: Tc Terranova A 6; Poggio Sport Village A* e Tc Cagliari A* 4; Torres Tennis* e Tc Moneta 2; Tc70 Oristano e Tc Alghero A 0. (* una partita in meno).

Prima serie femminile.

Sporting Ct Quartu A-Quattro Mori Tennis Team A (ore 9)

Tc Cagliari A-Tc Terranova A (10)

Torres-Cus Cagliari

Riposa: Tc Alghero.

La classifica: Torres Tennis 6; Sporting Ct Quartu A 4; Quattro Mori Tennis Team A**, Tc Cagliari A* e Tc Terranova A* 2; Cus Cagliari e Tc Alghero 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).

