Dopo Ascioti, rescindono Staffa e Modesti. Alla vigilia del derby col Monastir l’Olbia perde pezzi preziosi: del portiere, indisponibile per infortunio dalla seconda di campionato, si sapeva, mentre la notizia che riguarda gli altri due è cosa delle ultime ore, anche se era nell’aria da giorni.

Staffa e Modesti salteranno la partita di domani valida per la 12ª giornata di Serie D, defezioni che impoveriscono centrocampo e difesa in un momento molto delicato per i bianchi, che arrivano al derby contati: sono infatti 18 i giocatori convocati da Giancarlo Favarin per il match con la matricola del girone G, che vanta un paio di ex.

Su tutti l’olbiese doc e figlio d’arte Alessandro Aloia, bomber del Monastir, ma anche Simone Pinna, capitano dei biancoblù, tra i protagonisti nel 2016 con la maglia dell’Olbia della conquista della Serie C, “difesa”, poi, per tre anni prima del rientro a Cagliari. “Tornare a Olbia, dove mi sono sentito a casa per tanti anni, fa un certo effetto, a maggior ragione in occasione di una sfida così: al di là del valore del derby, è per lo stimolo di giocare in uno stadio importante e in una piazza di calcio vero”, dice il terzino scuola rossoblù, classe 1997, tornato in Gallura nella stagione 2021/22. “La seconda esperienza in maglia bianca è terminata purtroppo anzitempo, e non per volontà mia: mi dispiace – aggiunge Pinna – non aver potuto salutare e ringraziare, allora, i tifosi e le persone di Olbia per quello che mi hanno dato”.

Tra i volti nuovi del Monastir, invece, gli ultimi acquisti Alberto Leone e, soprattutto, Bruno Conti, figlio dell’ex capitano del Cagliari Daniele e nipote del campione del mondo e leggenda del calcio italiano Bruno: Conti jr raggiunge alla corte di Angheleddu il fratello minore Manuel, col quale per la prima volta giocherà nella stessa squadra.

I convocati dell’Olbia

Portieri: Viscovo, S. Perrone.

Difensori: Buschiazzo, Mollo, Moretti, M. Perrone, Petrone.

Centrocampisti: Biancu, Cabrera, Islam, Lobrano, Mameli, Saggia.

Attaccanti: Cassitta, Deiana Testoni, Furtado, Marrazzo, Ragatzu.

Squadre in campo domani al Nespoli alle 14.30: Olbia-Monastir sarà diretta dall’arbitro Francesco Ercole di Latina, assistito da Francesco Gambale di Albano Laziale e da Giannandrea Aguzzi della sezione di Rieti.

