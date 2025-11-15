Serie D: il Budoni torna alla vittoria casalinga, liquidato il Cassino 2-0A segno Santoro su rigore e Gomez, entrambi a inizio ripresa
Dopo un mese, il Budoni ritrova la vittoria tra le mura amiche. Nell’anticipo della dodicesima giornata del girone G di Serie D, la squadra guidata da Raffaele Cerbone supera il Cassino per 2-0, centrando il terzo successo consecutivo dopo le affermazioni esterne contro Montespaccato e Real Monterotondo.
I biancocelesti mettono la partita in discesa con un micidiale uno-due a inizio ripresa. All’8’ Santoro sblocca il risultato dal dischetto, mentre sei minuti più tardi Gomez firma il raddoppio con una precisa conclusione sul secondo palo.
Con questo successo, il Budoni aggancia momentaneamente la Nocerina al terzo posto, salendo a quota 21 punti.
Domani scenderanno in campo le altre squadre sarde: alle 14.00 Nocerina–Costa Orientale Sarda, alle 14.30 Anzio–Latte Dolce e alle 15.00 il derby Olbia–Monastir.