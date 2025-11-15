Buon decimo posto per l’Under 21 sarda al Gran Premio delle Regioni, con Tommaso Fois che sfiora il podio nella H110 dei pony. L’esperienza dei talenti isolani nelle gare della 127esima edizione della Fieracavalli di Verona è più che positiva, con un buon traguardo nella sfida a squadra che ha coinvolto formazioni provenienti da 18 regioni.

Lo chef d’équipe Alessandro Anedda ha guidato la squadra formata da Marco Pala (in sella a Chicago Chicago), Sofia Zara (su Chandler de Nyze Z), Sofia Collu (su Indigo Van Het Taubershof), Anita Putzu (su Jakarta) e Antonio Meloni (su Cesarus), che ha anche ottenuto un discreto 16esimo posto individuale in una gara dove gli iscritti erano 41.

Meno fortunata la prestazione della formazione sarda nella Coppa delle Regioni Pony EQUESTRO – H100.105.110.115. Sotto la guida dell’istruttore Emanuele Baldinu hanno gareggiato Lorenzo Iriu (in sella a Iside), Svea Stella Lena Carus (su Maggiolino), Rachele Marras (su Spirit) e Tommaso Fois (su Evona), con quest’ultimo che è andato vicinissimo al terzo posto nella classifica della Coppa Campioni Pony EQUITATUS – H110, ad appena 3 punti dai due binomi che hanno centrato ex equo il secondo posto.

