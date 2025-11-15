Tutto pronto al Biagio Pirina per la sfida tra Arzachena e Castelsardo, sfida tra due formazioni in crisi di risultati che si daranno battaglia, sportivamente parlando, in occasione dell’11ª giornata del campionato di Promozione.

La squadra di Mauro Ottaviani viene da tre sconfitte, l’avversario non fa punti dal 5 ottobre e ha appena cambiato guida tecnica, con Carlo Nativi subentrato in settimana all’esonerato Antonio Marinu. “Un punto a nostro sfavore in una partita che si preannuncia difficile di per sé”, commenta Ottaviani, che per domani spera di recuperare un paio di giocatori e potrà contare sul nuovo acquisto, l’esperto Giorgio Loddo, direttamente dal Luogosanto.

Un ritorno per il 28enne centrocampista gallurese. “Loddo sarà a disposizione, Bonacquisti sta meglio e proveremo a recuperare Olgiatti”, aggiunge a proposito l’allenatore degli smeraldini, che degli ultimi pesanti risultati dice: “Siamo arrivati al derby col Luogosanto con 3 reti al passivo in sette giornate, è chiaro che da quella gara in poi qualcosa è successo, e parlo di disattenzioni di squadra, sulle quali stiamo lavorando”. Passi pure il rigore sbagliato da Donati a Bonorva sul 2-1 per l’Arzachena. “La prossima volta lo batto io”, scherza Ottaviani. “La verità è che il rigore lo sbaglia solo chi lo calcia, ed Edoardo in campionato – conclude il tecnico – ha fatto già 8 gol”.

Gli fa eco il presidente. “Escludendo il derby col Luogosanto, nonostante le assenze nelle ultime partite, grazie a una squadra messa magistralmente in campo dal mister, meritavamo la vittoria: a Bonorva abbiamo pure preso un palo”, interviene Pasquale Cossu. “Adesso speriamo di rifarci nelle prossime due gare casalinghe a partire da quella di domani, per la quale avremo a disposizione un nuovo acquisto”. L’altra buona nuova è che “come promesso dall’amministrazione comunale, che ringraziamo”, sottolinea in chiusura il numero uno biancoverde, “sono iniziati i lavori per il nuovo Luigi Orecchioni, una struttura strategica accanto al Biagio Pirina per il settore giovanile che anche la Juventus, partner del nostro progetto Academy, ha accolto con molto piacere”.

Squadre in campo domani alle 15: Arzachena-Castelsardo sarà arbitrata da Roberto Demurtas della sezione di Tortolì.

