Hanno giurato ieri mattina quasi 200 (194 per l’esattezza) giovani uomini e giovani donne del decimo corso Volontari in Ferma Iniziale (VFI), presso la Scuola Sottufficiali di La Maddalena, di fronte ai loro comandanti, alle autorità militari civili e a quasi 800 familiari (genitori, fidanzate, fidanzati, fratelli, sorelle ed amici), giunti nell'isola da ogni parte d'Italia.

Ai genitori, in particolare, si è rivolto il comandante della Scuola, Francesco Maffiola, ringraziandoli «per averci affidato questa splendida gioventù, che rappresenta il futuro del nostro Paese. I loro successi sono il risultato della vostra forza e dedizione».

«Siate fieri ed orgogliosi della loro scelta di vita, del loro impegno nella Marina Militare per mettersi al servizio degli altri, della collettività, della Patria - ha affermato il comandante, Maffiola – tenenedo presente che il contributo che ciascuno di loro fornirà, si intreccerà con quello degli altri, ad irrobustire la trama solida che protegge la nostra Repubblica».

Per i giurandi e i loro familiari il giorno prima era stato organizzato, nella chiesa di Santa Maria Maddalena, un concerto, tenuto dalla Fanfara dell’Accademia navale di Livorno che al termine ha aperto la grande ed allegra “ritirata” verso la caserma.

Alla cerimonia di giuramento era presente il comandante di Marina Ovest-Cagliari, ammiraglio di divisione Enrico Pacioni, il sindaco di La Maddalena Fabio Lai, il vicesindaco di Palau, Dario Campesi, il parroco di La Maddalena, don Umberto Deriu, ed altre autorità civili e militari. Erano presenti anche i bambini di alcune classi delle scuole elementari dell’Istituto San Vincenzo con le bandierine tricolori.

Il giuramento di ieri, l’ultimo dei quattro di quest’anno, 2025, ha rappresentato la conclusione di un intensivo percorso formativo di base durato otto settimane. Ora gli allievi proseguiranno la formazione con moduli specifici, mirati allo sviluppo delle competenze richieste per le rispettive categorie di appartenenza; parte dei quali si svolgeranno a La Maddalena o in altre sedi.

