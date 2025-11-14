Domenica alle 15, in Eccellenza, si disputa la decima giornata. La partita di cartello è quella tra l’Ilvamaddalena e la capolista Tempio: allo “Zichina” è atteso il pubblico delle grandi occasioni per una sfida tra nobili del calcio sardo. I galletti sono ancora imbattuti, mentre l’Ilva è quinta ma con soli quattro punti di distacco dalla vetta e punta ad avvicinarsi. Incontro aperto a qualsiasi risultato.

Altro big match quello del “Lixus” di Lanusei tra la formazione di Alberto Piras e la Nuorese, rispettivamente quarta e seconda. Appena due punti separano le due squadre in un campionato equilibratissimo.

Al “Monteponi” di Iglesias, gli uomini di Giampaolo Murru ospitano il Buddusò: i minerari, terzi, potrebbero approfittare degli scontri diretti per guadagnare terreno, ma i biancocelesti restano avversari ostici.

Il Carbonia fa visita al Calangianus allo stadio “Signora Chiara”. Da non perdere anche la sfida tra Ossese e Villasimius, entrambe a caccia dei tre punti. L’Atletico Uri ospita il Sant’Elena, mentre a Cagliari la Ferrini riceve il Santa Teresa. Chiude Taloro-Tortolì.

