B2 femminile
30 maggio 2026 alle 14:52
Tennis, poker in anticipo per il Tc CagliariLe cagliaritane battono 4-0 le romane dell'Eur Sc nel match valido per il girone 4 del campionato nazionale a squadre
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Il Tc Cagliari batte 4-0 le romane dell'Eur Sc nel match valido per il girone 4 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis femminile a squadre
I risultati.
Maria Teixido Garcia b. Benedetta Terzoli 6-0, 6-0
Barbara Dessolis b. Giorgia De Grisogono 6-1, 6-4
Berta Bonardi b. Carlotta Mencaglia 6-1, 6-0
Dessolis/Teixido Garcia b. De Grisogono/Mencaglia 6-3, 7-5.
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