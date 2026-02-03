Christian Musselli e Marta Mura per il singolare di Terza categoria e ben sei atleti tra singolare e doppio per la Quarta. Saranno otto i tennisti sardi che, nelle rispettive categorie, parteciperanno al Master nazionale che si disputerà al Foro Italico di Roma in contemporanea con gli Internazionali Bnl d'Italia.

Questi i verdetti decretati dall'Open Bnl disputato sui campi del Tc Cagliari per quanto riguarda Terza e Quarta categoria.

Terza maschile: Christian Musselli (Tc Terranova) b. Simone Dessì (Easy Tennis) 6-1, 6-1

Terza femminile: Marta Mura (Torres Tennis) b. Giulia Mariotini Margotti (Tc Cagliari) 6-2, 6-3

Quarta maschile: Gianfranco Motzo (Ct Macomer) b. Alessio Cautillo (Tc Ghilarza) 3-6, 6-3, 6-4

Quarta femminile: Cristiana Murru (Polisportiva Acquafredda) b. Giuliana Carta (Sardinia Tennis) 6-2, 6-2

Doppio maschile: Piergiorgio Caddeo (Tc70 Oristano)/Luigi Loi (Tc70 Oristano) b. GianfrancoDettori (Tc Tempio)/Piero Cossu (Tc Tempio) 7-5, 6-0

Doppio femminile: Tiziana Soi (Tennis Elmas)/Silvia Maria Verde (Tc Su Planu) b. Clara Ortu (Polisportiva Acquafredda)/Natalia Ladu (Tc San Giovanni) nd.

