Nessuna sorpresa dalle partite dello scorso weekend nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud vincono le prime 4 della classifica, al Nord si è chiusa, invece, la regular season.

Sud. Successo esterno della capolista Azzurra Oristano sul parquet de Il Gabbiano, per 44-72. Nessun problema per la compagine oristanese contro il fanalino di coda. Per l’Azzurra è la quattordicesima vittoria stagionale. Al successo della prima, risponde la seconda, il Serramanna, che supera a domicilio il Genneruxi Cagliari per 51-69. Primi 20’ equilibrati, con i cagliaritani avanti all’intervallo (29-28 al 20’). Al rientro dal riposo lungo, break ospite e situazione che cambia con il 38-52 del 30’. Serramanna che non cala nel parziale finale, chiudendo sul +18 del 40’. Miglior realizzatore è Pintus, nelle fila ospiti, con 18 punti.

Vince in trasferta anche il Cagliari Basket, a Marrubiu, per 58-67. Cagliaritani sul +10 all’intervallo (25-35 al 20’) prima della reazione marrubiese del terzo quarto (45-49 al 30’). Negli ultimi 10’ gli ospiti riallungano e gestiscono la parte finale. Top scorer della gara è Cabriolu, del Marrubiu, con 24 punti.

Vince e convince il Condor Monserrato, in casa, contro il Carbonia (75-55). Monserratini sempre avanti nel punteggio e vittoriosi in tutti e 4 i parziali di gioco (17-13 al 10’, 33-24 al 20’, 54-39 al 30’), fino al +20 finale. Daga, del Condor, è il miglior realizzatore della partita con 16 punti. Tra le altre gare di giornata, oggi in campo (ore 21.15) Antonianum-La Casa del Sorriso. Rinviate, invece, Carloforte-Settimo, Primavera-Iglesias e Beta-CUS Cagliari.

Nord. Si chiude la prima fase nei due gironi. Nel girone A è il Sennori a chiudere in testa; epilogo della prima fase la vittoria contro la Nova Pallacanestro La Maddalena per 42-95 in una partita mai in discussione. Tra gli ospiti brilla Pinna, autore di 33 punti.

Alle spalle, cade la Masters Sassari, sul campo dell’Olimpia Olbia, per 91-86. Ai sassaresi non bastano i 32 punti firmati da Piras per portare a casa il successo. Vittoria fuori casa per la Virtus Olbia (Marogna top scorer con 39 punti) a Olmedo (72-89). Si giocherà l’8 febbraio, invece, Arzachena-Mercede Alghero.

Nel girone B è la coppia Macomer 2.0-Shardana a chiudere appaiata in cima alla classifica. I primi terminano la regular season vincendo contro la Pallacanestro Nuoro per 69-41. Nelle fila dei padroni di casa è Piredda il migliore, con 15 punti. Lo Shardana si impone contro la Dinamo 2000 per 99-81, grazie anche alla vena realizzativa di Melis, autore di 23 punti. Nella terza e ultima gara in programma, successo di misura del Ghilarza, contro la S. Elene, per 58-56. In programma l’8 febbraio, infine, CMB Porto Torres-Ichnos Nuoro.

