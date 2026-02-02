L'Eccellenza e i numeri dopo 19 gare giocate. La squadra con più punti è l'Ilvamaddalena con 36. La squadra di Sandro Acciaro si è ripresa il primo posto piegando per 1-0 (rete di Piassi), un'altra concorrente al primato, l'Iglesias, ora scivolata a sette punti di distacco con 29 punti. La Nuorese battendo il Santa Teresa si è ripresa il secondo posto con 34 punti, superando l'Ossese che non è andata oltre il pari a Tortolì.

Torniamo ai numeri: le squadre con più vittorie (10) sono proprio le prime due, Ilva e Nuorese, quelle che hanno subito più gol sono Sant'Elena (35) e Taloro (29). Quelle più prolifiche Lanusei (31 gol fatti) e Ilva 28.Non ha mai perso l'Ossese che però ha vinto solo sette volte, pareggiando 12 delle 19 gare giocate. La vetta è lontana tre punti. La squadra che ha vinto di meno è la cenerentola Sant'Elena (3); quella che ha perso di più, lo stesso Sant'Elena (11 sconfitte).

© Riproduzione riservata