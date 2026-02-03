Il Carloforte recupera un punto in classifica e si vede revocata anche l’ammenda di 500 euro.

Il giudice d’Appello della giustizia sportiva sarda ha infatti cancellato e ribaltato la sentenza di primo grado in merito alla gara del campionato di calcio del girone B di Prima Categoria Isili- Verde Isola di due mesi fa: sul campo la gara stava per finire 3-0 a favore dell’Isili quando di colpo sono scoppiate violenze di cui la Verde Isola di Carloforte ha sempre ritenuto di essere stata vittima.

A pochi minuti dal termine la gara è stata sospesa. In primo grado il giudice ha dato la sconfitta 3-0 a tavolino alla Verde Isola, un punto di penalizzazione e 500 euro di multa, facendo gridare allo scandalo la dirigenza carlofortina.

Il ricorso immediato in Appello ha dato ieri un verdetto capovolto: restituito il punto di penalizzazione, cancellata la multa e gara che ripartirà dal momento in cui sono scoppiati i disordini, cioè grosso modo al 35’- 40’ della ripresa.

