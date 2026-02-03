Barbara Dessolis è approdata al turno decisivo delle qualificazioni dell’Itf15 di Sharm El Sheikh.

Sul cemento egiziano, la tennista nuorese, numero 1154 al mondo e accreditata della 12esima testa di serie del tabellone cadetto, ha regolato 6-4, 6-2 la slovacca Sara Kastakova e oggi si gioca l'accesso al main draw contro la giapponese Sae Noguchi (883 Wta).

Sconfitta la sorella minore Marcella (1259), che ha ceduto il passo 7-5, 6-4 alla coreana Jeong Moon (1239 Wta), numero 15 delle qualificazioni.

