Dopo un lungo inseguimento il Settimo vola al comando del girone A della Seconda categoria. Batte con un tennistico 6-0 il Sinnai e profitta del pari nello scontro diretto fra la Salle e l'Himalaya per scavalcare le sue avversarie. Ora il Settimo è primo con 42 punti colti con 13 vittorie e tre pareggi. Una sola sconfitta finora. 57 i gol fatti, 18, quelli subiti. La lotta per il primo posto e quindi l'accesso diretto alla Prima categoria, ormai se lo contendono queste tre squadre, chiuse nello spazio di tre punti. Il Kalagonis, quarto in classifica, è staccato di 15 punti dalla nuova capolista. In questo girone dopo una partenza stentata, sta facendo molto bene il Burcei , settimo con 25 punti. In coda soffre la Ferrini Quartu, ultima con soli sette punti. Qualche curiosità. A vantare gli attacchi più prolifici sono Settimo e La Salle con 57 gol. La difesa più forte è quella dell'Himalaya con appena 12 reti subite in 17 gare. L'Himalaya è anche l'unica squadra imbattuta del girone. Come il Tavolara capolista del girone H.

