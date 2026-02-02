Il Tc Terranova parteciperà per la prima volta nella sua storia ai campionati di serie A2 di tennis, entrando nel novero delle grandi piazze del tennis a livello nazionale. Un altro grande risultato, dopo l’offerta ricevuta e definita “irrinunciabile dal presidente del circolo olbiese Giuseppe Bianco: “Per noi si tratta di un’opportunità eccezionale, che intendiamo sfruttare al massimo delle nostre possibilità. La competizione si svolgerà a ottobre invece che a giugno, a ridosso della nuova edizione dell’Olbia Challenger, con una sfida anche dal punto di vista logistico e organizzativo che intendiamo superare”, ha sottolineato.

Il vicepresidente Nino Seu rilancia: “Siamo felici dell’opportunità e allo stesso tempo lavoriamo per trovare soluzioni logistiche all’altezza della sfida che ci attende, con la possibilità che alcune giornate si svolgano in contemporanea con l’Olbia Challenger. Per Olbia e la Gallura è una nuova straordinaria opportunità, visto che la serie A non si vedeva dai tempi gloriosi della squadra del Geovillage. Il nostro circolo cresce, con i lavori per il nuovo campo da tennis in greenset e i due campi da padel coperti che vanno avanti. Ringraziamo l’Amministrazione per lo sforzo che sta facendo, da parte nostra lavoriamo per il circolo e auspichiamo che il completamento dei lavori sia anche il viatico per la definizione della convenzione per la gestione completa dell’impianto”.

L’intelaiatura della squadra che affronterà la grande sfida dell'A2 sarà la stessa che ha brillato in B, con in prima fila Federico Salomone (che fa attualmente parte dello staff di Tathiana Garbin della squadra italiana vincitrice della Billie Jean King Cup), Arthur Weber (numero 439 al mondo) e Mats Moraing, specialista di campionati a livello europeo, con titoli conquistati anche in Germania. Dopo due anni, ci sarà il ritorno del francese Constantin Bittoun (599 Atp). Probabile il ritorno dagli Stati Uniti per il grande palcoscenico della serie A2 anche di Matteo Masala, idolo di casa, olbiese doc, che potrebbe essere presente vista la collocazione temporale del torneo, a ottobre e fuori dai programmi estivi statunitensi del talento cresciuto nel Tc Terranova. La batteria dei talenti locali sarà completata da Davide Vargiu, Andrea Mendola, Leonardo Mazzucchelli e Andrea Calcagno e dall’esordio in prima squadra di Daniel Frasconi.

“La partecipazione alla serie A2 consentirà poi a tutti i vivai di disputare la serie C da marzo a giugno – sottolinea Bianco - La promozione di Olbia crediamo dia ulteriore prestigio a tutto il nord Sardegna, già rappresentato dalla Torres Sassari e da Alghero, oltre a Porto Torres in B1 con il Tc Cagliari. Ci aspettiamo un riscontro da parte della città e del mondo imprenditoriale, con sponsor che credano in questa sfida e ci sostengano per affrontare il campionato di A2, che rappresenta un evento storico per il Tc Terranova, che darà lustro a Olbia e l’intera Gallura”.

Intanto è iniziato sabato e proseguirà fino a domenica il torneo “Memorial Franco Sardo”, per la quarta categoria maschile e femminile, mentre sabato e domenica il circolo ospiterà la tappa di qualificazione nazionale per il tennis in carrozzina per i Bnl Internazionali d’Italia di Roma. L’assegnazione della wild card italiana avviene infatti con un mini torneo in quattro tappe: in campo anche gli atleti del Tc Terranova, gli attuali campioni d’Italia a squadre Luca Arca, Mario Cabras e Marco Pincella.

© Riproduzione riservata