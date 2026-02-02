Nessuna sorpresa per le oristanesi nelle gare della quinta giornata di ritorno del torneo di Promozione regionale di calcio.

Nel girone A vince il Terralba F. Bellu, in casa contro il Pirri (2-0). Padroni di casa che chiudono, di fatto, la partita nella prima mezz’ora, grazie alle reti di Concu e Sanna. Con i 3 punti portati a casa l’undici allenato da Daniele Porcu conquista la settima vittoria di fila e prosegue la sua corsa in vetta alla classifica con 49 punti, in coabitazione con il Guspini.

Guspinesi che rispondono vincendo contro un’altra oristanese, la Freccia Parte Montis, per 1-0. Nonostante la sconfitta, prestazione positiva della formazione mogorese che subisce il gol partita nel corso della ripresa. Rimane invariata la distanza che separa la compagine guidata da Giancarlo Boi da play out (-4) e salvezza diretta (-5). In chiave playoff, importante colpo esterno dell’Arborea, vittorioso contro il CUS Cagliari per 1-3. Per gli uomini di Nicola Battolu vanno a segno Sperandio, Capraro e Pibiri.

Arborea che sale a quota 32 punti, uno di distanza dall’ultimo posto che vale i playoff (occupato dal Vecchio Borgo Sant’Elia). Esordio con pareggio, invece, per Alberto Piras alla guida del Samugheo. Sul difficile campo del Castiadas termina 1-1. Samugheo avanti con Gallon; pareggio di Miranda. Infine, sconfitta casalinga per la Tharros contro la Villacidrese (0-2).

Oristanesi che giocano alla pari per oltre 75 minuti. Nell’ultimo quarto d’ora ai giovani allenati da Bruno Frongia e Gianluca Pinna sono fatali le marcature di Agostinelli e Mereu (quest’ultimo gran destro al volo dal limite dell’area). Biancorossi che rimangono a 29 punti (-4 dai playoff). Villacidrese, invece, sempre in scia alla coppia di battistrada (-1 da Terralba e Guspini).

Nel girone B il Bosa perde nell’anticipo del sabato in casa dello Stintino (1-0). La rete di Volo nel corso della ripresa condanna i bosani alla 14sima sconfitta stagionale; ora è solo uno il punto di vantaggio sullo stesso Stintino e sul Li Punti (21 punti contro 20), che attualmente occupano le due posizioni che valgono i playout. Sempre in chiave salvezza arriva un pareggio per il Ghilarza, per 1-1, contro il Castelsardo. Ghilarzesi che rimangono così al terz’ultimo posto con 18 punti (-2 dai playout).

© Riproduzione riservata