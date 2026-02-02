Barbara e Marcella Dessolis disputano oggi il secondo turno delle qualificazioni dell'Itf15 di Sharm El Sheik.

Sul cemento egiziano, Barbara, numero 1154 al mondo e accreditata della 12esima testa di serie del tabellone cadetto, ha usufruito di un bye e ora esordirà contro la slovacca Sara Kastakova.

Marcella (1259 Atp) ha esordito superando 7-6(3), 6-3 la brasiliana Nicole Giannini e oggi sfiderà la coreana Jeong Moon (1239), numero 15 delle qualificazioni.

