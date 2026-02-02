Serie D, Serigne Fallou Diap è un nuovo giocatore del BudoniProviene dal Molassana, società di Eccellenza ligure, dove ha giocato la prima parte di stagione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Da tempo il Budoni non vince più e la società corre ai ripari con un nuovo acquisto. La società ha tesserato il senegalese classe 2005, Serigne Fallou Diop, esterno sinistro e all'occorrenza mezzala.
Proviene dal Molassana, società di Eccellenza ligure, dove ha giocato la prima parte di stagione.
Conta 31 presenze in Serie D, tra campionato e Coppa Italia, con le maglie di Vado, Matera, Vigor Senigallia e Alcione Milano, con la quale ha conquistato un campionato e la conseguente promozione in Serie C.