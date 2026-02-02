Da tempo il Budoni non vince più e la società corre ai ripari con un nuovo acquisto. La società ha tesserato il senegalese classe 2005, Serigne Fallou Diop, esterno sinistro e all'occorrenza mezzala.

Proviene dal Molassana, società di Eccellenza ligure, dove ha giocato la prima parte di stagione.

Conta 31 presenze in Serie D, tra campionato e Coppa Italia, con le maglie di Vado, Matera, Vigor Senigallia e Alcione Milano, con la quale ha conquistato un campionato e la conseguente promozione in Serie C.

