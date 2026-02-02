Un portiere e una mezz’ala, per (ri)cominciare. I nuovi acquisti dell’Olbia sono Gabriel Testagrossa, estremo difensore classe 2005, tesserato fino al 30 gennaio con l’Albalonga, avversaria dei bianchi nel girone G di Serie D, e l’esterno Federico Tomaselli, 30 anni a maggio, proveniente dal Sondrio, sempre in Serie D.

In arrivo nei prossimi giorni dal mercato degli svincolati ci sarebbe anche un attaccante, il rinforzo giusto per un reparto che dovrà fare a meno per altre due partite di Willis Furtado, che ha scontato ieri contro la Nocerina la prima di tre giornate di squalifica.

