Pietro Rudellat è il nuovo team manager dell’Olbia Calcio. Lo annuncia il club gallurese con una nota stampa che sottolinea il curriculum della nuova figura ingaggiata dalla proprietà per sostenere il percorso dei bianchi nel campionato di Serie D.

“L’Olbia Calcio 1905 è lieta di annunciare di aver affidato l’incarico di team manager a Pietro Rudellat”, recita il comunicato di questo pomeriggio, in cui viene sottolineato che Rudellat, giornalista pubblicista, che “è stato per oltre 20 anni allenatore di basket in realtà importanti quali Cagliari, Oristano e Nuoro”, nel calcio ha ricoperto diversi ruoli alla Nuorese, dall’Eccellenza alla Serie C2, curando la comunicazione ma anche come direttore sportivo e direttore generale. Per la società barbaricina ha svolto inoltre il ruolo di team manager nella stagione 2016/2017 in Serie D.

“A Pietro Rudellat – conclude la nota – l’Olbia Calcio 1905 augura un buon lavoro”.

