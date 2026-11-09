Eccellenza e Promozione, inizia con una sconfitta l'avventura di Murru alla guida del Terralba F. BelluTurno in chiaroscuro per le compagini oristanesi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Turno in chiaroscuro per le compagini oristanesi che prendono parte ai tornei di Eccellenza e Promozione di calcio.
In Eccellenza, arriva una sconfitta casalinga, di misura, per il Terralba F. Bellu contro la capolista Ilva Maddalena (0-1). La “prima” di Giampaolo Murru sulla panchina terralbese è stata decisa nella ripresa, con un rigore realizzato da Vrdoljak, capitano della formazione maddalenina. Dopo questo stop casalingo, il Terralba rimane a quota 9 punti in classifica, due di vantaggio sulla zona playout.
In Promozione, girone A, continua il buon momento dell’Arborea che si conferma in vetta alla classifica grazie alla vittoria per 2-0 contro la Cannonau Jerzu. A decidere la sfida è un gol per tempo: nella prima frazione il solito Pibiri mette a segno la 12esima marcatura personale della stagione (in 9 gare), mentre nella ripresa è Orro a siglare il raddoppio.
Undici allenato da Maurizio Firinu che mantiene 2 punti di vantaggio sulla seconda, la Ferrini (capolista a 23 punti, cagliaritani a 21). Sconfitte, invece, Samugheo e Tharros. La compagine guidata da Federico Trudu cade sul campo del CUS Cagliari per 3-0 (doppietta di Balloi e Piroddi per i cagliaritani). Samugheo, al terzo KO di fila, ora risucchiato in zona playout. La Tharros, invece, perde per 2-1 contro il Vecchio Borgo Sant’Elia. Padroni di casa avanti nel primo tempo con due reti di Murgia. Nella ripresa i biancorossi accorciano con Filippo Orrù, senza però poi riuscire a trovare il pareggio. Oristanesi sempre ultimi, con 2 punti e senza aver ancora colto la prima vittoria stagionale.
Nel girone B, infine, il Bosa pareggia per 1-1 sul campo dell’Arzachena. Carta, per i bosani, segna il gol del pareggio nella parte finale della gara. Bosa che grazie al punto conquistato rimane a ridosso della zona playoff.