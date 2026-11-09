Turno in chiaroscuro per le compagini oristanesi che prendono parte ai tornei di Eccellenza e Promozione di calcio.

In Eccellenza, arriva una sconfitta casalinga, di misura, per il Terralba F. Bellu contro la capolista Ilva Maddalena (0-1). La “prima” di Giampaolo Murru sulla panchina terralbese è stata decisa nella ripresa, con un rigore realizzato da Vrdoljak, capitano della formazione maddalenina. Dopo questo stop casalingo, il Terralba rimane a quota 9 punti in classifica, due di vantaggio sulla zona playout.

In Promozione, girone A, continua il buon momento dell’Arborea che si conferma in vetta alla classifica grazie alla vittoria per 2-0 contro la Cannonau Jerzu. A decidere la sfida è un gol per tempo: nella prima frazione il solito Pibiri mette a segno la 12esima marcatura personale della stagione (in 9 gare), mentre nella ripresa è Orro a siglare il raddoppio.

Undici allenato da Maurizio Firinu che mantiene 2 punti di vantaggio sulla seconda, la Ferrini (capolista a 23 punti, cagliaritani a 21). Sconfitte, invece, Samugheo e Tharros. La compagine guidata da Federico Trudu cade sul campo del CUS Cagliari per 3-0 (doppietta di Balloi e Piroddi per i cagliaritani). Samugheo, al terzo KO di fila, ora risucchiato in zona playout. La Tharros, invece, perde per 2-1 contro il Vecchio Borgo Sant’Elia. Padroni di casa avanti nel primo tempo con due reti di Murgia. Nella ripresa i biancorossi accorciano con Filippo Orrù, senza però poi riuscire a trovare il pareggio. Oristanesi sempre ultimi, con 2 punti e senza aver ancora colto la prima vittoria stagionale.

Nel girone B, infine, il Bosa pareggia per 1-1 sul campo dell’Arzachena. Carta, per i bosani, segna il gol del pareggio nella parte finale della gara. Bosa che grazie al punto conquistato rimane a ridosso della zona playoff.

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