Weekend “spezzatino” nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Nel girone Sud, mancano infatti ancora all’appello 3 gare della terza giornata di ritorno; al Nord si sono disputate solo 3 partite della prima giornata della seconda fase, tra girone Verde (qualificazione) e Azzurro (classificazione).

Sud. Spicca la vittoria esterna della prima in classifica Azzurra Oristano e la contemporanea sconfitta del Serramanna, diretta inseguitrice. Gli oristanesi si sono imposti a Marrubiu per 61-82, dopo aver inseguito nei primi due quarti (22-14 al 10’ e 37-35 al 20’). Il sorpasso arriva al rientro dagli spogliatoi, quando è venuta fuori la forza e la compattezza della capolista. Miglior realizzatore della sfida è Cabriolu, del Marrubiu, con 26 punti. Il Serramanna, invece, cade sul parquet del Condor Monserrato per 73-66. Monserratini che si impongono al termine di una partita combattuta, grazie anche ai 16 punti firmati da Fiorellino. Tra le partite in programma spicca anche il colpo della Primavera Gonnosfanadiga, vittorioso contro il CUS Cagliari per 63-52. Vince in casa anche l’Antonianum, contro il Beta, per 65-56, e il Settimo, contro Iglesias, per 83-74. Padroni di casa avanti nel corso dei 40’ di gioco e raggiungono il massimo vantaggio all’intervallo (41-31 al 20’). Settimo trascinato dalla vena realizzativa di Unali, autore di 27 punti. Stasera in campo Il Gabbiano-La Casa del Sorriso e Carloforte-Carbonia; domani chiude il quadro delle partite Genneruxi-Cagliari Basket.

Nord. Nel girone Verde, che comprende le squadre che si contendono al promozione, si sono disputate due partite. In entrambi i casi arrivano vittorie casalinghe: il Macomer 2.0 si impone contro l’Olimpia Olbia per 62-59, mentre il Sennori batte la Dinamo 2000 per 81-61. Successo interno anche nel girone Azzurro, del quale fanno parte le squadre che nella prima fase si sono classificate dal quinto all’ottavo posto nei due raggruppamenti. Il Ghilarza, infatti, supera la Nova Pallacanestro La Maddalena per 64-59.

© Riproduzione riservata