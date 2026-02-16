Promozione
16 febbraio 2026 alle 19:47
All'Arborea il centrocampista argentino Sandro MedagliaIl giocatore ha militato nel Città di Formia e altre squadre di Eccellenza italiane
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'Arborea si rafforza con l'arrivo di Sandro Medaglia, centrocampista italo- argentino classe 1996. Il giocatore ha militato nel Città di Formia e altre squadre di Eccellenza italiane.
Un giocatore di esperienza che tornerà sicuramente utile alla causa dell'Arborea che punta ad un buon piazzamento finale nel girone A della Promozione.
Attualmente l'Arborea che ieri ha fermato il Guspini costringendo al pareggio (1-1), occupa il sesto posto in classifica.
© Riproduzione riservata