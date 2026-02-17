L’Arzachena è tornata in campo questa mattina a Olbia, ospite del Geovillage, per preparare il recupero col Li Punti, in programma domani a Sassari con fischio d’inizio alle 15 e valido per la 3ª giornata di ritorno del campionato di Promozione.

Per la squadra di Mauro Ottaviani si tratta della quinta partita in 20 giorni, ragione per la quale l’allenatore romano ha concesso ai suoi giocatori due giorni di riposo dopo la trasferta di Ghilarza, che ha fruttato sabato la terza vittoria del 2026 e il settimo risultato utile consecutivo.

«Stiamo facendo bene», ammette Ottaviani. «Domani ci aspetta una partita difficile contro un avversario in forma, che all’andata ci ha messo in difficoltà, fermandoci sullo 0-0, ma speriamo di proseguire nella serie positiva e di raggiungere prima possibile la quota salvezza, stimata intorno ai 40 punti», dice il tecnico degli smeraldini, sesti in classifica con 38 punti nel girone B.

«Quello che arriverà dopo – aggiunge Ottaviani – è tutto di guadagnato, ma intanto raggiungiamo l’obiettivo: nel girone di ritorno nulla è scontato, basta vedere i risultati delle ultime giornate, in cui perfino l’Alghero ha dovuto rallentare con due pareggi di fila contro Stintino e Thiesi».

Tutti disponibili per la trasferta di Sassari, per la quale tornerà a disposizione Saggia dopo lo stop per problemi muscolari. Allo Stadio Comunale Li Punti arbitra Nicolò Fronteddu di Nuoro; assistenti Giulia Bolognesi e Daniele Carta della sezione di Sassari.

© Riproduzione riservata