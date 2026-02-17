Eccellenza, Murru lascia la panchina dell'IglesiasSi dimette anche il secondo allenatore Maurizio Quaglieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Giampaolo Murru lascia la panchina dell'Iglesias, squadra attualmente al settimo posto nel campionato di Eccellenza. Con lui si è dimesso anche il vice allenatore Maurizio Quaglieri.
Murru si dimette dopo la disfatta esterna di domenica contro il Taloro, 2-0 in favore di padroni di casa, che segna la quinta sconfitta nelle ultime sei gare disputate dai minerari.
Domani l'Iglesias giocherà in trasferta la gara di ritorno di Coppa Italia nazionale sul campo laziale della Boreale, vittoriosa a Iglesias per 1-2. Nel frattempo, la società è alla ricerca del nuovo allenatore.