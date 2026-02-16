Ancora non sono maturi i tempi per affermare che la salvezza sia custodita in un cassetto, protetta da una chiusura a doppia mandata. Ma il positivo epilogo di ieri, che ha visto protagoniste Buddusò e Calangianus, uniche fra le Galluresi a vincere le rispettive sfide, fa intravedere all'orizzonte la concreta possibilità di centrarla. Anche il Santa Teresa é sulla buona strada, e lo sarebbe stato ancor di più, se fosse riuscito a far suo lo scontro diretto, casalingo, col Villasimius.

Sta diventando invece un autentico rompicapo il percorso , nella parte alta della classifica, che stanno compiendo sia l'Ilvamaddalena che il Tempio. Ad ogni turno, e non ci riferiamo solamente alle "nostre" rappresentanti, le quotazioni salgono e poi scendono in un amen. Alla luce dell'ultima tornata sia gli isolani, che quelli della Gallura alta , fanno parte delle 5 squadre in lotta sia per il primato, o per assicurarsi il miglior piazzamento in ambito play off. Gli uomini di Favarin, al debutto sulla panchina Maddalenina, dopo le dimissioni di Sandro Acciaro dovute a motivi di salute, ed a cui rivolgiamo un caloroso augurio di pronta guarigione, ad Uri partono benissimo siglando il vantaggio. L'undici di Paba , squadra certamente di grande spessore, reagisce portandosi in parità, e non pago centra il successo in pieno recupero.

Anche il Tempio inizia la gara nel migliore dei modi nel pantano del "Manconi", ma nel proseguo salgono in cattedra la fisicità e la determinazione dell'undici di Cotroneo , che li portano a concludere la gara con un eloquente 2-4. Grande impresa del Calangianus, che a Settimo San Pietro contro il Sant'Elena , va in vantaggio appena dopo il fischio d'inizio, riuscendo a conservarlo fino a quello finale. Per i giallorossi (29), sono certamente 3 punti preziosi, nel contesto di una classifica che li porta ad essere a meno 5 , dall'ultimo gradino utile nel contesto play off, ed a + 6 dal discorso play out. Con due punti in meno (27), si trova il Buddusò , che messosi alle spalle il "rodaggio" nella categoria, sta mettendo in mostra un notevole spirito di squadra con il valore aggiunto dato dalla vena realizzativa di Balde ( primo nella classifica marcatori con 14 centri), senza dimenticare l'apporto in " panchina di regia" di quel Terrosu in continua evoluzione , già intravista nell'esperienza a Calangianus, e man mano consolidata e accresciuta nelle ultime stagioni. Con tutte le cautele del caso anche il Santa Teresa oltre che nel " Buoncammino" , sta dimostrando di essersi incanalato sulla buona strada.

