Si è allineato ai quarti del singolare maschile, il terzo dei sei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Sul rosso si Santa Margherita di Pula, colpaccio di Juan Cruz Martin Manzano, che ha sorpreso 6-3, 6-1 la testa di serie numero 4, Carlo Alberto Caniato, e oggi affronterà Gianmarco Ferrari. Avanza anche la wild card Lorenzo Carboni: l’algherese, dopo averla spuntata 5-7, 6-2, 7-6(7) sul qualificato tedesco Niels McDonald, si troverà ora davanti Francesco Forti.

Femminile. Nel femminile, ha staccato il pass per i quarti la numero 6 del seeding, Giorgia Pedone, che ha sconfitto 7-6(6), 6-4 la maltese Francesca Curmi. Out, invece, Noemi Basiletti, superata 6-3, 7-5 dalla croata Tara Wuerth, testa di serie numero, e Jessica Bertoldo, battuta 6-2, 7-5 dalla tedesca Mariella Thamm.

Oggi si giocano gli altri sei ottavi di finale femminili.

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