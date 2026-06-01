Dalla Serie A Sarda, il riferimento è all’Eccellenza Regionale, fino alla Terza categoria, passando per la Seconda: è stata per le rappresentanti galluresi una domenica straordinaria. Per chi si fosse distratto un attimo e si chiedesse come mai a fine maggio si giocasse ancora ricordiamo che si stanno disputando i play-off, per la fase nazionale di Eccellenza, in cui la protagonista è l'Ilvamaddalena, mentre in Seconda Categoria a rappresentare la Gallura è il Golfo Aranci e in Terza, dove si è giunti ai quarti di finale, sono Berchidda e Atletico Maddalena.

Prima di parlare dei risultati che hanno accompagnato le formazioni facciamo una ricognizione geografica: 3 su 4 sono affacciate sul mare, mentre una soltanto si trova in Alta Gallura, vale a dire ai piedi del "Limbara", il Berchidda. Al top sia come categoria ma anche per la doppia rappresentanza c'è l'Arcipelago Maddalenino con l'Ilvamaddalena: superata la fase regionale a spese del Tempio gli isolani hanno iniziato al meglio la fase nazionale.

Hanno pareggiato in casa del blasonato Viareggio all'andata e ieri nel ritorno tra le mura amiche è stata un’ulteriore dimostrazione di forza e compattezza di squadra, dove anche chi è entrato a partita in corso, leggi Mondino e Alvarez, ha contribuito tangibilmente al sontuoso 4-1 finale.

Domenica prossima i "Leoni Isolani", chiamati così dai loro tifosi, affronteranno la prima delle due sfide contro gli umbri della Pietralunghese Calcio, con gara 1 in programma allo "Zichina". Dunque la squadra guidata da Giancarlo Favarin si appresta ad affrontare due settimane di lavoro, concentrazione e impegno per cercare di coronare, appena un anno dopo, il ritorno in Serie D.

Sempre andando per mare giungiamo a Golfo Aranci: la formazione guidata da Giorgio Bagatti ha avuto la meglio, sul neutro di Borore, sulla volitiva La Salle, il successo consente ai golfoarancini di issarsi al primo posto nella speciale graduatoria dei ripescaggi. Dunque a tifare Ilva, per l'approdo in serie D ci saranno anche loro, in quanto a cascata raggiungerebbero anch'essi la Prima Categoria. Anche in quest'ultima gara Alessio Mulas non ha voluto mancare l'appuntamento col gol: ricapitolando in campionato ne ha messi a segno 30, tra l'altro senza battere alcun rigore, a cui vanno sommati gli 8, nelle varie fasi play off.

Terminiamo la rassegna con Berchidda e Atletico Maddalena, che in Terza Categoria hanno tagliato il traguardo dei Quarti di finale. La "Stragallurese mare monti" le vedrà nuovamente protagoniste dopo che nel girone tutto gallurese della Terza si erano già incontrate nel corso della stagione regolare, in cui si erano assicurate il secondo e terzo posto. La vincente andrà alle finali e dagli esiti di queste verrà stilata la graduatoria degli eventuali ripescaggi.

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