Si preannuncia un'estate di inferno per i vacanzieri che percorrono la litoranea per Villasimius, passando per il tratto quartese da Marina Residence a Terra Mala, diretti verso le spiagge. Contrariamente a quanto previsto con obbligo della chiusura di tutti i cantieri al 31 maggio per non interferire sul traffico estivo già caotico, la Città Metropolitana ha concesso una proroga dell'intervento di Terna.

Così mentre Abbanoa e la fibra hanno interrotto regolarmente i lavori, l'intervento per il Tyrrhenian Link continua fino al 30 giugno, ma non è escluso che ci sia un ulteriore slittamento della chiusura dei cantieri. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno sui vacanzieri che almeno per un altro mese, ma forse anche per oltre, dovranno rassegnarsi a sensi unici alternati, semafori e riduzioni della carreggiata. Questo quando, nei prossimi giorni, con la chiusura delle scuole, il traffico diretto verso le spiagge aumenterà sensibilmente non solo nel fine settimana ma anche nei giorni feriali.

Era da anni che non si consentiva nessun lavoro sulla litoranea proprio per non andare ad interferire sul traffico già caotico verso il mare, con cantieri che possono aumentare il rischio di incidenti con un alto flusso di traffico. Il Comune, per niente d’accordo sulla proroga concessa dalla Città Metropolitana, aveva fin da subito espresso forte contrarietà sulla questione ed è pronto a spingere per far sì che ci sia uno stop ai lavori ben prima della scadenza pattuita.

© Riproduzione riservata