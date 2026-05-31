Ancora un successo di Sandro Lecca atleta di Settimo San Pietro (tesserato con la società Tennistavolo Sinnai), ai campionati italiani paralimpici di Tennistavolo a Cesena. Lecca ha conquistato il titolo di campione d’Italia nella categoria esordienti. A monopolizzare l’ultima delle cinque intense giornate di gare, sono stati i singolari maschili e femminili esordienti in carrozzina e in piedi, che sono stati premiati dal vicepridente federale Paolo Puglisi. Nella classe 1-5 maschile Sandro Lecca ha conquistato la medaglia d’oro, battendo in finale per 3-0 (11-8, 11-6, 11-8) Vittorio Da Mosto della Polisportiva Terraglio.

La nuova medaglia d’oro, si aggiunge ai tantissimi successi colti dall’atleta di Settimo San Pietro in mezzo mondo. Due anni fa, Sandro Lecca ha conquistato a New Delhi in India la medaglia d’argento dei tiratori in carrozzina nella Coppa del Mondo WSPS (World Shooting Para-Sport). Nel suo palmares, anche il prestigioso successo in Germania colto nel 2023 con gli Invictus Games, dove ha rappresentato l'Italia nel tiro con l’arco e nel rowing con la partecipazione di veterani di guerra, con disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio. Nell'occasione aveva incontrato anche Harry e Meghan che erano stati promotori dell'iniziativa.

Sandro Lecca aveva 25 anni quando nel 2006 è rimasto vittima di un grave incidente stradale a Palermo. All’epoca era primo caporal maggiore, graduato di truppa, arruolato nell'Esercito. Oggi lavora come civile nella caserma Riva Villasanta, a Cagliari. Si muove con la sedia a rotelle, con tanta voglia di vita e di fare sport. Fa parte del Gruppo sportivo paralimpico del Ministero della Difesa. Si cimenta nel tennis tavolo, col tiro a piattello, col tiro a volo e con l’arco.

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