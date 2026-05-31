Salvatore Venanzio ha conquistato a Loceri lo Slalom Memorial Silverio Demurtas, centrando anche il terzo successo stagionale nel campionato nazionale Slalom.

La manifestazione, giunta alla nona edizione e organizzata dall'Ogliastra Racing in collaborazione con l'Arbus Pro Motor's, valida anche per il Trofeo Italia Nord, Coppa Italia Zona 2 e terza prova del Campionato Regionale Delegazione Sardegna, ha visto concludere sul podio due dei protagonisti dei birilli isolani: Paolo Piras ha piazzato la sua Formula Gloria del Team Autoservice Sport al secondo posto a 3,75", mentre Roberto Idili su Idili Proto si è classificato al terzo posto a 8,64" dal vincitore. Ai piedi del podio assoluto altri due protagonisti del Campionato Nazionale Slalom, Giuseppe Esposito della Scuderia Venanzio, primo tra i Kartcross, seguito da Domenico Gangemi che ha vinto il Gruppo E1 Italia su Fiat 127, guadagnando anche lui punti preziosi per la serie tricolore. Sesta piazza per Lussorio Niolu su Fiat X1/9 Proto (vittorioso nel Gruppo E2 Silhouette) che ha preceduto i Kartcross di Antonio Fadda e Quirico Beccu. Chiudono la Top10 Giovanni Coghe su Citroen Saxo e Angelo Ibba su Fiat 126 Proto.

Gli altri vincitori dei gruppi sono stati Matteo Priola (Gruppo Speciale su Peugeot 205), Giuseppe Porcu (Gruppo A su Peugeot 208 Rally4), Daniele Lai (Gruppo N su Citroen Saxo), Daniele Monni (Gruppo RS Plus su Peugeot 106) e Alberto Cannas (Gruppo Racing Start su Renault Clio RS). Tra le Autostoriche successo per Matteo Seoni su Renault Clio.

L'evento, che ha visto la partecipazione di numeroso pubblico, è stato organizzato con il patrocinio di Regione Sardegna, Comune di Loceri, Comune di Lanusei, Provincia dell'Ogliastra e con il supporto dell’Automobile Club d’Italia – delegazioni di Nuoro e Cagliari – e della Delegazione ACI Sport Sardegna.

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