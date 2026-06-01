Eccellenza, l'Ilvamaddalena contende la Serie D agli umbri della PietralungheseSquadre in campo il 7 e il 14 giugno
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Dopo aver eliminato il Viarerggio nella prima fase dei playoff nazionali di Eccellernza, l'Ilvamaddalena si giocherà la Serie D contro la Pietralunghese, squadra umbra della provincia di Perugia che nel primo turno ha eliminato la Fermana con doppio confronto deciso dai calci di rigore. Il sette giugno sarà l'Ilva ad ospitare la Pietralunghese.
Il 14 luglio la gara di ritorno a campi invertiti. A parità di punteggio nelle due gare dopo il doppio confronto (senza dare valore doppio ai gol in in trasferta), verranno giocati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. In caso di parità, la promozione in D sarà decisa con i calci di rigore.