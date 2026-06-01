Non partiva certo favorito il TT Sassari contro la corazzata Castelgoffredo. Nella partita di ritorno della finale scudetto femminile partiva infatti dalla sconfitta per 3-0, mercoledì in garauno a Sassari. Invece il Castelgoffredo, per vincere il decimo titolo consecutivo e il numero 23 dal 1996, ha sudato freddo e dovuto rimboccarsi le maniche. Sabato in Lombardia il TT Sassari ha perso 3-1, ed è una sconfitta che ha messo fine alla stagione. Ma in certi momenti l’ipotesi dello scudetto deciso alla bella non era così remota. Il coach Mondal, con le stesse giocatrici a disposizione (ancora assente Ortega) ha modificato l’ordine degli incontri. E Ciobanu ha iniziato battendo Dragoman in tre set portando il TT Sassari in vantaggio. La replica di Szocs (numero 25 al mondo) non ha lasciato scampo a Rozanova, battuta in tre set. Garnova ha sfiorato l’impresa, avanti 2-1 con Arlia è stata rimontata e sconfitta 11-8 al quinto. Dal possibile vantaggio al disperato tentativo di Ciobanu di allungare la partita, ma di fronte alla connazionale Szocs non c’è stato nulla da fare. Festeggia il Castelgoffredo, il TT Sassari archivia la seconda finale consecutiva. L’anno scorso fu la squadra maschile a vincere la finale con Messina, il team femminile, dopo una stagione sorprendente, non è rimasto a guardare nonostante una sfida impossibile.

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